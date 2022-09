Derzeit sind viele Wiesenmarktfans und Feierlustige am Bleiburger Wiesenmarkt unterwegs. In 19 Tagen ist es auch endlich in St. Veit so weit und die fünfte Jahreszeit beginnt.

Auch das Marktareal auf der Rennbahn nimmt langsam die gewohnte Form an. Viele Vereine und Gastronomen haben die vergangenen Tage genutzt und haben mit dem Aufbau ihrer Hütten begonnen.

Zu den beiden Hütten von Alfred und Konrad Pfandl sowie zu dem Hirter Bierstüberl oder dem City-Café Suntinger haben sich nun auch der Kadölla Wirt, der Verein Kärntner Trommlerkorps, das Börserl, der Sonnhof, das Café Friends, der Grillstadl und der Suppenkasper dazugesellt.

Zurzeit wird fleißig aufgebaut:

Zwar ist noch vieles zu erledigen bis zum Samstag, 24. September, jedoch schreitet der Aufbau für den 659. St. Veiter Wiesenmarkt zügig voran, damit nach zwei Jahren Coronapause Marktbesucher aus ganz Kärnten begrüßt werden können.

Übrigens: Für alle, die es kaum mehr abwarten können. Am Samstag, 10. September, findet nach zwei Jahren endlich wieder die traditionelle Aufstellung der Marktfreyung am Hauptplatz statt. Sie läutet die letzten 14 Tage bis zum Wiesenmarkt ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Aufstellung der Marktfreyung 2019