Er habe nicht lange nachgedacht, als man ihn fragte, ob er die Herold-Nachfolge von Michael Strutz am Wiesenmarkt antreten wolle, sagt Gerald Winkler: "Fünf Sekunden habe ich überlegt." Auf den neuen Herold kam man über eine Mitsängerin aus dem "Gemischten Chor 1863", dem Winkler angehört. Das Ergebnis: Es wird bereits fleißig geritten, die Gewandung des Herold ist besorgt und sitzt wie angegossen. "Im Fundus des Klagenfurter Stadttheaters haben sie etwas gehabt, das mir passt", erzählt Winkler und lacht. Der 56-Jährige, der aus der Gegend Faaker See kommt, und seit sechs Jahren in St. Veit wohnt, ist 1,90 Meter groß. Die wichtigste Partnerin für den Auftritt des Herold ist heuer "Helen", eine siebenjährige Shire Horse-Stute. Winkler: "Die größten Pferde, die es gibt." Shire Horses haben eine durchschnittliche Widerristhöhe von 1,78 Metern. Winkler: "Gemeinsam bringen wir es also auf rund dreieinhalb Meter.“

Einer der Gründe, wieso Winkler in die Figur des Herold schlüpfte, hat mit der Symbolik des Wiesenmarktes zu tun: "Diese Zeit, zuerst die Pandemie und jetzt noch der Krieg und diese ganz schlimmen Dinge - aber der Wiesenmarkt ist ein Fest, das es schon seit fast 700 Jahren gibt und das die Leute zusammenbringt." Was den Umzug betrifft: Die vielen echten Kultur-und Trachtenträger, die authentischen Uniformen, die Trommler, die Reiter" hätten ihn schon immer beeindruckt. "Diese Anmut und dieser Auftakt, das gibt diesem Fest einen würdigen Rahmen." Beim Thema Pferd hat Gerald Winkler etwas mit dem vorherigen Herold Michael Strutz gemeinsam: "Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal auf einem Pferd reiten würde." Nun ist Winkler mit Helen gerade im Training - "sie ist eine Seele von einem Pferd". Helen kommt aus England, ist am Hof der Familie Egon und Sabrina Reichenhauser am Zammelsberg daheim. "Sie bemühen sich aufopfernd und redlich, mich hoch zu Ross gut aussehen zu lassen."

Eröffnung Wiesenmarkt 2019

Beim Verlesen der Proklamation wird Winkler sich auf seine Stärken als Schauspieler verlassen: "Ich nehme kein Mikrofon. Die Lautstärke ist nicht immer das Wichtigste. Es geht mehr um die gute Artikulation." Für dieses Vorhaben gab es mit Helen bereits den Stresstest, sie sollte ja bei der Eröffnung des Wiesenmarktes trotz lautem Reiter stillhalten. "Ich bin laut brüllend am Zammelsberg dahingeritten. Es hat funktioniert." Winkler wird die Proklamation heuer am Oktoberplatz verlesen, weil die Eröffnung des Wiesenmarktes erstmalig dort über die Bühne geht.

Als nebenberuflicher Schauspieler und Sänger stand Winkler schon in verschiedenen Shows der "Musical Company" in Klagenfurt auf der Bühne, so 2021 als "Impresario" im Konzerthaus Klagenfurt in "Hochzeit mit Hindernissen", einem Musical von Lisa Lambert. Als "Graf von Krolock" in "Ball der Vampire" sah man ihn auf der Bühne des ORF-Sommertheaters. 2017 spielte er etwa unter der Regie von Adi Peichl die Figur des "Meisterboxer" im Friesacher Dominikanerkloster. Hauptberuflich arbeitet Winkler als Küchenplaner und Einrichtungsberater in der St. Veiter Straße in Klagenfurt. Auch genießt er seit Jahren Unterricht in Schauspiel, Tanz und Gesang in der Musicalschule in Villach. Dort erwischte ihn auch die Liebe. Winkler lebt in einer Partnerschaft mit der Betreiberin der Schule, Judith Schusser.