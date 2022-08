Die Planung läuft ohne größere Probleme, sagt St. Veits Vizebürgermeisterin und Wiesenmarktreferentin Silvia Radaelli. Alles sei gut auf Schiene für den ersten Markt, für dessen Organisation sie die Verantwortung trägt. Und für einen Markt, der einige Änderungen mit sich bringt. Vor allem in der Gastronomie hat sich viel getan. Mit dem Gasthof Moser aus Guttaring und dem "Kulinarium" aus St. Georgen gibt es zwei Neueinsteiger, die für gehobene Gastronomie stehen. "Ich sehe das positiv. Die Qualität war am Wiesenmarkt auch in den vergangenen Jahren schon immer sehr hoch. Mit diesen beiden Betrieben wird sie noch einmal ausgebaut", sagt Radaelli. Sorge, dass dies dem normalen Wiesenbesucher zu exklusiv, zu abgehoben erscheinen könnte, hat sie nicht: "Nein, weil es so ein breites Angebot gibt auf der Wiesn."