Am 24. September startet nach rund zwei Jahren Coronapause der St. Veiter Wiesenmarkt. Schon im Vorfeld ist fix: Der Wiesenmarkt bringt heuer viele Veränderungen mit sich. Ebenfalls wohl fix ist, dass die Besucherinnen und Besucher der Wiesn viel Bargeld mitnehmen müssen. Denn die Möglichkeit, direkt am Veranstaltungsgelände Geld zu beheben, die wird es nach jetzigem Stand nicht geben.

"Für die Banken ist das kein gewinnbringendes Geschäft. Wir haben bei allen Banken angefragt, keine möchte den Bankomaten betreiben", erklärt Vizebürgermeisterin und Marktreferentin Silvia Radaelli. Seit zehn Jahren gibt es den Bankomaten. Am Anfang wurde er von Hypo betrieben, dann von der Anadi Bank. Diese ist heuer nicht mehr dazu bereit: "Wir haben beim Eventbankomaten am Wiesenmarkt eine von Jahr zu Jahr rückläufige Frequenz verzeichnet. Daher haben wir entschieden, das Gerät heuer nicht mehr aufzustellen. Die St. Veiter Filiale der Anadi Bank am Platz am Graben ist ganz in der Nähe und verfügt natürlich auch über einen Bankomaten", erklärt Gunnar Zechner, Leiter Retail Banking bei der Anadi Bank.

Auch Sparkasse und Raiffeisenbank haben abgelehnt. Die Raiffeisenbank St. Veit verweist bei Anfrage auf ihre Nähe zum Veranstaltungsort: "Die Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit-Feldkirchen bietet in ihrer Filiale am Oktoberplatz, nur drei Gehminuten vom Wiesenmarktgelände entfernt, die Möglichkeit für Bargeldbehebungen rund um die Uhr. Drei Geldausgabeautomaten werden von uns laufend serviciert, um den erhöhten Bargeldbedarf der Wiesenmarktbesucher zu decken", erklärt Daniel Gradenegger, Geschäftsleiter der Raiffeisenbezirksbank St. Veit-Feldkirchen.

Die Sparkasse lehnt eine Betreuung des Bankomaten aus Sicherheitsgründen ab. "Bei uns liegt es vor allem daran, weil wir für unsere Mitarbeiter kein Sicherheitsrisiko eingehen wollen. Hier brauchen wir vor allem ein Vier-Augen-Prinzip beim Befüllen und es ist für uns nicht möglich, den Bankomaten personaltechnisch zweimal am Tag zu aufzufüllen. Der Aufwand wäre einfach zu groß. Außerdem befindet sich eine unserer Filialen auf dem Hauptplatz, unmittelbar in der Nähe des Wiesenmarktes. Dort können die Leute auch Geld abheben", erklärt Nina Kalt-Miklin, Pressesprecherin der Sparkasse Kärnten.