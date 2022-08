Bei der Gastronomie am Wiesenmarkt ändert sich in diesem Jahr heuer so einiges. Neben dem Kulinarium aus St. Georgen und dem Gasthof Moser aus Guttaring wird auch die "The 1st Motschilnig Gastro KG" mit dabei sein. Der Standort wird der des ehemaligen "Stelzenstadl" - der 2019 von Eva Nischelwitzer vom Golfplatzrestaurant St. Georgen betrieben wurde - sein.

Ernst Motschilnig, Küchenchef Armin Gupf und Zuzana Wallenta werden heuer auch am Wiesenmarkt vertreten sein © Wilfried Gebeneter

Zelt oder Hütte soll es nicht werden, sondern eine "Wiesn-Lounge". "Eine Hütte oder ein Zelt, das wären einfach nicht wir. Der Vertrag wird am Donnerstag, 11. August, unterschrieben", sagt Betreiber Ernst Motschilnig. Die Fläche soll zwischen 120 und 180 Quadratmetern groß sein. "Das sind rund 60 bis 80 Sitzplätze." Küchenchef Armin Gupf wird für die Kulinarik verantwortlich sein. Rund 15 Leute sollen im Service und in der Küche arbeiten. "Das Lakehouse wird während des Wiesenmarktes geschlossen. Unser Steakhouse - quasi direkt neben der Wiesn - bleibt geöffnet. Die offizielle Eröffnung des Wiesenmarktes wird ja am Oktoberplatz stattfinden. Von unserer Terrasse aus hat man hier einen tollen Blick", erklärt Motschilnig.

Geplant ist eine überdachte Terrasse und innen ein Lounge-Sitzbereich. "Das Konzept ähnelt dem von unserer Terrasse vom Steakhouse. Die Leute sollen sich einfach überraschen lassen", betont Motschilnig. Da die Zusage doch sehr kurzfristig ist, ist jetzt schnelles Handeln angesagt. "Das Angebot kam etwas überraschend. Wir haben Hochsaison im Steakhouse und im Lakehouse. Jetzt kommt noch die Planung vom Wiesenmarkt dazu. Aber das werden wir schon schaffen."