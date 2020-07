Albert Kreiner "Ich gehe davon aus, dass der St. Veiter Wiesenmarkt nicht stattfinden wird"

Facebook

Die Formel 1 am Spielberg Ring hat bereits eines - ein Gesundheitskonzept, aber ohne Zuschauer. Ein solches wäre auch für die Abwicklung des St. Veiter Wiesenmarktes notwendig. "In der Kürze der Zeit, wird es nicht möglich sein, eines zu entwickeln. Ich gehe davon aus, dass der St. Veiter Wiesenmarkt nicht stattfinden wird. Es liegt aber in der Verantwortung des Veranstalters, ob er sich unter Einhaltung aller Maßnahmen und Sicherheitsrichtlinien eine Durchführung zutraut", so Albert Kreiner, Leiter der Abteilung 7 (Wirtschaft, Tourismus und Mobilität) des Landes Kärnten.