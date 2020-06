"Heimatleuchten"Die Turracher Seen als Hauptdarsteller im Fernsehen

ServusTV stellt am 19. Juni österreichische Bergseen vor. Auch die drei Seen auf der Turrach werden humorvoll ins Bild gerückt.

Karin Leeb, Hotelierin und Besitzerin des Grünsees © ServusTV/Gloriafilm

Wenn die Sommerhitze unerträglich wird und die Badeseen Badewannentemperatur erreichen, flüchten immer mehr Menschen in die sommerfrischen Berge: Zum fast unaussprechlich schönen Duisitzkarsee in den Schladminger Tauern, dessen Besitzerin ihn um kein Geld der Welt verkaufen würde, zum Turracher See, gnadenlos halbiert durch die steirisch-kärntnerische Landesgrenze, oder zum Hubertussee nahe Mariazell, der Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Geschenk zur silbernen Hochzeit war. Ein humorvoller Streifzug zu Österreichs erfrischenden Seejuwelen, den ServusTV im Rahmen des Programmschwerpunkts "Urlaub in Österreich" zeigt.