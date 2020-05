Appell„Die Menschen haben sich ihren Wiesenmarkt verdient“

Facebook

© Markus Traussnig

Was weder Kriege noch Seuchen geschafft haben, könnte Covid-19 heuer gelingen. Nämlich die Absagen der Wiesenmärkte in St. Veit und Bleiburg. Die 626. Auflage in Bleiburg soll Anfang September in Szene gehen, in St. Veit will man Ende September zum 659. Mal feiern. Weil Großveranstaltungen bis zumindest 31. August untersagt sind, suchten die Veranstalter beider Feste im April schriftlich bei der Bundesregierung um Klarheit an. Bisher wurden bereits mehrere Feste und Großveranstaltungen (etwa der Villacher Kirchtag) abgesagt. Für die beiden Märkte ist noch nichts fix, die Planungen laufen, das Bangen wird größer.