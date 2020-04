"Realität ins Auge blicken" St. Veiter Wiesenmarkt steht vor der Absage

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wiesenmarkt hätte heuer zum 659. Mal stattfinden sollen © Traussnig

Das Oktoberfest in München wurde am Dienstag offiziell abgesagt. Villacher Kirchtag und Altstadtzauber in Klagenfurt werden heuer ebenfalls nicht stattfinden. Auch für die Wiesenmärkte in St. Veit und Bleiburg scheint eine Durchführung aus heutiger Sicht unmöglich. „Man muss der Realität einfach ins Auge blicken. Eine Großveranstaltung wie diese kann unter solchen Umständen kaum durchgeführt werden“, sagt der St. Veiter Marktreferent Vizebürgermeister Rudi Egger.