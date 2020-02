Facebook

Stark (links) und Mock (rechts) vor Richterin Astrid Karner © Markus Traussnig

Am Landesgericht Klagenfurt saßen sich am Mittwochvormittag Winfried Stark und Gerhard Mock gegenüber. Stark, ehemaliger WC-Betreiber am St. Veiter Wiesenmarkt, hat die Stadt St. Veit zivilrechtlich auf über 60.000 Euro geklagt, weil sein Vertrag aus seiner Sicht zu Unrecht gekündigt wurde. "Für diese Kündigung muss es einen wichtigen Grund, einen Vertrauensverlust geben. Die Stadtgemeinde als Beklagte muss diesen schwerwiegenden Grund vorbringen und nachweisen", so Richterin Astrid Karner. Für Bürgermeister Mock ist der Grund klar - und schwerwiegend: "Stark hat ohne Wissen der Stadtgemeinde eine Besucherzählung am St. Veiter Wiesenmarkt 2018 durchgeführt." Ein an sich kurios anmutender Prozess um Wiesenmarkt-Klos, der sich allerdings zu einem veritablen Polit-Krimi in der Herzogstadt auswachsen könnte.