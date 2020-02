Verhandlung am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt, gekündigter WC-Betreiber, der Besucherzählung 2018 in Auftrag gab, klagt Stadt St. Veit.

St. Veiter Wiesenmarkt hat ein Nachspiel vor Gericht © Markus Traussnig

Die Toiletten des St. Veiter Wiesenmarktes sind am Mittwoch Thema am Landesgericht Klagenfurt. Der ehemalige Betreiber der Wiesn-Klos, Unternehmer Winfried Stark, hat nämlich die Stadtgemeinde zivilrechtlich geklagt. Die Kündigung seines Vertrages sei nicht rechtmäßig gewesen, er fordert auf gerichtlichem Wege 62.000 Euro ein. Auslöser des Rechtsstreits war die von Stark in Auftrag gegebene Besucherzählung am vorjährigen Wiesenmarkt.