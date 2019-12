Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Initiatorinnen der Aktion vor dem beleuchteten Gebäudeteil des Krankenhauses Waiern © DIAKONIE/KK

Die orange Beleuchtung, die zur Zeit das Krankenhaus Waiern in einem ungewöhnlichen Licht erstrahlen lässt, hat einen besonderen Hintergrund: Man nimmt an einer weltweiten Aktion gegen Gewalt an Frauen teil, die am 25. November startete. Initiiert wird die Aktion von "Clubs Soroptimist" auf der ganzen Welt. Auch die Damen des "Club Soroptimist Feldkirchen" machen mit. Die Aktion geht unter dem Titel "Orange the World" über die Bühne. In Österreich werden mehr als 130 Gebäude orange beleuchtet.