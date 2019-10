Der "Volks-Rock'n'Roller" schaute Montagabend in Taupes Genusswies'n vorbei und ließ sich dort inmitten zahlreicher Fans sein Bier schmecken.

Gabalier mit einem Fan © KLZ

Er scheint mittlerweile ein echter Wiesenmarkt-Fan zu sein. Bereits 2017 war Andreas Gabalier beim Wiesn-Finale in St. Veit mit dabei. Und auch heuer macht der "Volks-Rock'n'Roller" dort wieder Sperrstunde. Am Montag, dem letzten Tag auf der St. Veiter Wiesn, schaute Gabalier in Taupes Genusswies'n vorbei. Das sprach sich natürlich schnell herum. Zahlreiche Fans wollten unbedingt ein Foto mit dem Sänger machen.