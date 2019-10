Facebook

Besonders nachts hatte die Polizei alle Hände voll zu tun © Markus Traussnig

Der 658. Wiesenmarkt ist mit dem gestrigen Tag Geschichte. Kurz vor dem Abschluss des Festes zog die Polizei Bilanz. Laut Marianne Makoru, Kommandantin der Polizeiinspektion St. Veit, liege man, was die Zahl der Delikte betrifft, im Durchschnitt der vergangenen Jahren. So verzeichnete die Polizei in den ersten neun Tagen sieben Festnahmen, 25 teils schwere, Körperverletzungen und 28 sonstige Delikte. „Darunter fallen unter anderem die beiden Raubüberfälle, Sachbeschädigungen, Diebstähle und eine Veruntreuung“, sagt Makoru, die sich bei den eingesetzten Kräften – alle Beamten des Bezirkes, die Diensthundegruppe, die Einsatzeinheit Kärnten sowie die „Ikarus“-Einheit der Klagenfurter Stadtpolizei – für die Unterstützung bedankt. Auffallend war heuer, so Makoru, die hohe Zahl der stark alkoholisierten Wiesn-Besucher. Viele davon seien am oder rund ums Gelände auf Gehsteigen und sogar auf der Straße gesessen oder gelegen.