Weil schwere Regenfälle mit Blitz und Donner vorhergesagt sind, wird das große Wiesenmarkt-Feuerwerk am Mittwoch nicht stattfinden. Ersatztermin ist Donnerstag, 3. Oktober, 21 Uhr.

Feuerwerk von Mittwoch auf Donnerstag verschoben © KLZ/Markus Traussnig

In den vergangenen Jahren hat der Wettergott mitgespielt, heuer ändert sich das Programm des St. Veiter Wiesenmarktes allerdings wetterbedingt. Für Mittwoch sind schwere Regenfälle mit Blitz und Donner vorhergesagt. Deshalb haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, das Feuerwerk zu verschieben. Es findet nicht am Mittwochabend, sondern am Donnerstagabend, 3. Oktober, um 21 Uhr statt.