Am "Hutsonntag" fand auf Taupe's Genusswiesn am St. Veiter Wiesnmarkt die Maischerlparty mit Kabarettisten Hölbling statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ruhdorfer, Taupe und Hoi (von links) © KK/Privat

Traditionell wurde am Sonntagabend in Taupes Genusswiesn zur Maischerlparty geladen. Die Hausherren Harald Taupe, Dietmar Hoi und Robert Ruhdorfer hatten am Abend der Nationalratswahl Kabarettisten Christian Hölbling („Helfried“) auf den Wiesenmarkt eingeladen, der eine erste humorvolle Wahlanalyse vornahm.