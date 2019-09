Facebook

Der Ansturm am ersten Wochenende war gewaltig © Helmuth Weichselbraun

An beiden Tagen hat die Sonne vom Himmel gelacht. Am späten Sonntagnachmittag hatte daher auch der St. Veiter Marktreferent Rudi Egger ein breites Lächeln aufgesetzt. "Was soll man sagen. Das heurige Eröffnungswochenende des Wiesenmarktes ist quasi eine Kopie des Vorjahres." 2018 besuchten am ersten Samstag und am ersten Sonntag jeweils rund 40.000 Gäste das Rennbahngelände. Egger bestätigt, dass man heuer von den selben Zahlen ausgehen kann. Somit haben rund 80.000 Menschen den St. Veiter Wiesenmarkt an den ersten beiden Tagen besucht. "Und heuer hatten wir ja noch ein paar hundert Personen mehr, die aktiv am Umzug teilgenommen haben", so Egger.