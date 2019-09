Das Wiesenmarktgelände ist auch am Sonntag ordentlich gefüllt, rund 40.000 Gäste werden erwartet. Drauland-Parkplatz schon zu. Tipps, wie Sie stressfrei auf die Wiesn kommen.

Auch am ersten Wiesn-Sonntag werden rund 40.000 Besucher erwartet © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Rund 40.000 Gäste haben am Eröffnungstag am Wiesenmarkt gefeiert, ebensoviele werden am Sonntag erwartet. Und der Ansturm macht sich natürlich verkehrstechnisch bemerkbar. Die Autokolonnen schlängeln sich durch St. Veit, es kommt immer wieder zu leichten Verzögerungen.