Doppelter Bieranstich mit feuchtem Ausgang © Weichselbraun

Hiermit erklären wir den 658. St. Veiter Wiesenmarkt für eröffnet.“ Mit diesen gemeinsam gesprochenen Worten läuteten Landeshauptmann Peter Kaiser und St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock am Samstag um 12.15 Uhr die für die Herzogstädter „fünfte Jahreszeit“ ein. Vorangegangen war diesem Startschuss ein rekordverdächtiger Umzug. Gestaltet wurde dieser von 2450 Aktiven in 95 Gruppen aus ganz Kärnten und darüber hinaus. Rund 10.000 Zuseher säumten die Route, insgesamt feierten am ersten Tag an die 40.000 Gäste auf der Wiesn.