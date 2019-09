Facebook

Auch kleine Handwerksarbeiten gehören bei Adelheid Scheiber am Flohmarkt dazu © Weichselbraun

"Das Geschirr hab ich einst zur Hochzeit bekommen. Seit dem war es mir fast zu wertvoll, um es zu benutzen. Heute verkaufe ich es schweren Herzens hier am Flohmarkt“, sagt Adelheid Scheiber (64), die zu vielen Dingen, die sie am Flohmarkt verkauft, eine Geschichte erzählen kann. „Durch meine Arbeit im Auktionshaus in Köln habe ich viele schöne Sachen wie Schmuck, Antiquitäten und Bilder gesammelt. Heute wollen es meine Kinder nicht haben und meine Wohnung wird schön langsam zu klein dafür. Was früher viel wert war, um das wird heute zu kleinen Preisen gefeilscht“, sagt die gebürtige St. Veiterin.