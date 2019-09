Günter Liegl (58) organisiert heuer zum zehnten Mal die Wirtschaftsausstellung am St. Veiter Wiesenmarkt.

Kein Jahr ohne Wiesenmarkt, sagt Günter Liegl. Und kein Jahr ohne Ausstellung in der Blumenhalle © Gert Köstinger

"Den Wiesenmarkt auszulassen, das kommt für einen St. Veiter nicht in Frage“, schmunzelt der St. Veiter Unternehmer Günter Liegl. Er initiierte vor zehn Jahren die Wirtschaftsschau in der Blumenhalle am St. Veiter Wiesenmarkt, der heute zum 658. Mal startet.