Schummi, Rachoinig und Gruber (von links) © KK/Privat

"Running Asia“ – dieses Konzept von Essen, das in kleinen Portionen und am Fließband serviert wird, kennt man von vielen asiatischen Lokalen. Die drei Maturantinnen Anja Gruber, Laura Rachoinig und Laura Schummi haben jetzt das Österreichische Pendant dazu gefunden – und zwar das „Running Austria“. Das „Österreichische Essen am Fließband“ soll am Wiesenmarkt vorgestellt werden.