Stille Helden St. Veit Mathilde Bujar steht seit 20 Jahren im Wiesn-Einsatz

Mathilde Bujar ist im Bezirk Stellvertreterin der Team Österreich Tafel © Simone Dragy

Durch eine Freundin kam Mathilde Bujar (56) zum Roten Kreuz. Als sie vor 20 Jahren einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs absolvierte, begann sie im Anschluss gleich mit der Sanitäterausbildung. Neben dem Rettungsdienst engagiert sich Bujar, sie lebt in Glantschach, bei der Teddybär-Ambulanz, bei der realistischen Unfalldarstellung und sie ist im Bezirk Stellvertreterin der Team Österreich Tafel. Die Mutter zweier Kinder steht einmal wöchentlich im Rettungseinsatz. Tragische Erlebnisse verarbeitet sie durch Gespräche mit Kollegen. „Man lernt, das, was man hat, viel mehr zu schätzen“, so Bujar.