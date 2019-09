Johann Kirisits aus Pulst, Sicherheits-Chef des Wiesenmarktes, trat in den Ruhestand – und freut sich heuer erstmals richtig auf den Markt.

Der begeisterte Radfahrer Kirisits wird die Wiesn heuer nach Jahrzehnten erstmals als „Privatmann“ besuchen © Gert Köstinger

Sein Gesicht war und ist untrennbar mit dem St. Veiter Wiesenmarkt verbunden, an die 1000 Mal war er mit Sicherheit schon am Rennbahngelände. Und dennoch hat Johann Kirisits (61) aus Pulst die Wiesn nie richtig lieben gelernt. „Ich habe den Markt nicht mögen, weil ich da immer zehn Tage lang gezittert habe, dass nichts passiert.“ Er war 30 Jahre lang für die Sicherheit am Wiesenmarkt verantwortlich, heuer ist er es nicht mehr: „Seit 1. Juli bin ich Pensionist, es geht mir ausgezeichnet.“