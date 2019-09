Facebook

Die Wiesenmärkte in St. Veit und Bleiburg gehören für Gert Kaltschütz zum jährlichen Fixprogramm © KLZ/Weichselbraun

Gert Kaltschütz ist ein echtes Wiesenmarkt-Kind: Der 45-Jährige ist nur einen Steinwurf vom Marktgelände entfernt aufgewachsen und lebt heute noch dort. Und auf dem Volksfest hat seine Karriere als Schausteller und Unternehmer begonnen – vor 24 Jahren. Der Kindergärtner, einer der ersten in Kärnten, und Skilehrer sah in Italien, wie Leute vor einem Trampolin Schlange standen. „Ich dachte mir, so eine Anlage muss auch in Österreich funktionieren“, sagt Kaltschütz. Die Karriere als Kindergärtner war vorbei, ehe sie begonnen hatte.