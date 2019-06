"Taupes Genusswiesn" lädt zur traditionellen Countdown-Veranstaltung in den Innenhof des St. Veiter Rathauses.

Fest am Mittwoch

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Taupes Genusswiesn" zählt schon die Tage bis zur 658. Wiesn © Wilfried Gebeneter

Es ist schon Tradition, dass das Team von „Taupes Genusswiesn“ 100 Tage vor dem Wiesenmarkt zum Fest lädt. Am kommenden Mittwoch, 19. Juni, ist es wieder so weit. Das Programm im Innenhof des St. Veiter Rathauses beginnt um 18.30 Uhr, für musikalische Unterhaltung sorgt die „Ebersteiner Kirchtagsmusi“. Auf die Gäste wartet eine „Gössl“-Trachtenmodenschau, bei dieser Gelegenheit wird ein Dirndlkleid der aktuellen Kollektion unter den Besuchern verlost. Was die Bekleidung der Gäste betrifft: Tracht ist erwünscht.