Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Egger will weitermachen © Markus Traussnig

Der Ausgang des Gesprächs war offen, hatte doch St. Veits Vizebürgermeister und Wiesenmarktreferent Rudi Egger (ÖVP) bereits laut über einen Rückzug nachgedacht. Auslöser des Konfliktes zwischen St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) und Egger war die Besucherzählung am Wiesenmarkt 2018. Am Dienstag gab es das Gipfeltreffen zwischen Mock und Egger. "Ich will und werde weiterhin mit Engagement als Wiesenmarktreferent arbeiten", so Egger nach dem Gespräch. Bürgermeister Mock: „Ich habe mit Rudi Egger jene Fragen, die in der letzten Gemeinderatssitzung von ihm unbeantwortet geblieben sind, angesprochen und mit ihm diskutiert. Zukünftig werden alle Wiesenmarkt-Entscheidungen von Egger und mir gemeinsam getroffen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.