Erste Konsequenz nach Wiesn-Zählung: Am 8. Mai wird WC-Betreiber Standplatz entzogen. Von Mock scharf kritisierter Referent Egger überlegt Rückzug.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild aus besseren Tagen, Mock und Egger (rechts) sind derzeit auf Konfrontationskurs © KK/Privat

Seinen Bericht bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag nutzte St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) für einen Frontalangriff auf Vizebürgermeister und Wiesenmarktreferenten Rudi Egger (ÖVP). Grund dafür war eine Besucherzählung am St. Veiter Wiesenmarkt 2018, die von WC-Betreiber Winfried Stark in Auftrag gegeben und von Constanze Schaffner vom „Cityteam“ durchgeführt wurde.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.