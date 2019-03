Von bis zu 500.000 Gästen am St. Veiter Wiesenmarkt war immer die Rede, diese Zahl wird kräftig nach unten revidiert. Erst Echt-Zählung 2018 ergab: 264.000 Gäste an zehn Tagen.

Beim Wiesenmarkt 2018 wurde erstmals Zählung durchgeführt. © Markus Traussnig

Seit Jahren schon wird in St. Veit über eine Zählung der Besucher des alljährlichen Wiesenmarktes diskutiert. Die Stadt ging bislang von bis zu 500.000 Gästen aus, die das Traditionsfest besuchen. 2018 wurde erstmals eine Zählung durchgeführt. Die wurde allerdings nicht von der Stadt, sondern von der "WS Veranstaltungsagentur und Handels GmbH" von Winfried Stark in Auftrag gegeben. Stark, ein gebürtiger Althofener, der seit vielen Jahren in Hamburg lebt - betreibt die Toilettenanlagen am Wiesenmarkt. Für die Durchführung der Zählung zeichnete Constanze Schaffner vom "Cityteam" verantwortlich.

