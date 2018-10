Aktion von Anna Roth und Kevin Kahlbacher am St. Veiter Wiesenmarkt brachte 800 Euro für "Licht ins Dunkel".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna Roth und Kevin Kahlbacher © KK/Kahlbacher

Mit dem "FotoDings" haben sehr viele Besucher des St. Veiter Wiesenmarktes heuer Fotos gemacht. Damit haben sie nicht nur schöne Momente für sich eingefangen, sondern auch etwas Gutes getan. Das Team von "FotoDings", Anna Roth und Kevin Kahlbacher, war die zehn Tage auf der Wiesn und hat mit "FotoDings" Spenden gesammelt. 800 Euro sind dabei in der Kassa gelandet. Dieses Geld wird an die Aktion "Licht ins Dunkel" fließen. "Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben", so Kahlbacher.