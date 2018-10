Unmengen an Würsten gehen auf der St. Veiter Wiesn über die Theke. Redakteurin Michaela Auer meldete sich zum Küchendienst in der Pfandl-Hütte.

Am Grillrad brutzeln die Würste von selbst © Markus Traussnig

Würstl zu braten oder Koteletts, das ist ja keine Kunst. Daheim halt, für vier Leute, oder so. In einer Wiesenmarkthütte mit 400 Sitzplätzen – wie bei Fleischermeister Konrad Pfandl, sieht die Sache anders aus. Als Laie in den Küchendienst „integriert“, wirft man diesen sicher kräftig über den Haufen.

