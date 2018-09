Noch nie waren so viele Zuschauer beim Eröffnungsumzug. Auch am Sonntag war das Wiesngelände mehr als voll. Zwei schwere Zwischenfälle trüben aber die Bilanz des ersten Wiesenmarkt-Wochenendes.

Zuschauermassen am Samstag entlang der Umzugsstrecke © Markus Traussnig

St. Veits Vizebürgermeister und Marktreferent Rudi Egger will das Wort "Rekord" nicht in den Mund nehmen. Doch selbst er war von den Zusehermassen beim Eröffnungsumzug überrascht: "Ich muss zugeben, so viele Gäste hatten wir beim Umzug noch nie. Es war unglaublich schön." Und weil das Wetter auch am zweiten Wiesntag am Sonntag gepasst hat, stürmten die Menschen wieder das Rennbahngelände. Die Autokolonne aus Richtung Feldkirchen staute sich bis zur Abzweigung nach Hörzendorf. "Aus dieser Sicht ist es bislang ein grandioses Fest, zehntausenden von Gästen. Mit perfektem Wetter und toller Stimmung", so Egger.

