Gemeinsam mit Hündin „Queen van Feeling“ ist Ewald Schwaiger an seinem „Free Kingdom“-Stand am Krämermarkt anzutreffen © Markus Traussnig

Ob ein neues Dirndl, köstliche Bauernspezialitäten, Handwerkskunst oder Kinderspielsachen – am Krämermarkt auf der Wiesn ist für jeden Besucher etwas dabei. Sabine Moser ist Inhaberin des „Kärntner Handwerksladens“. Sie verkauft, unterstützt von ihrer Familie, Kinder- und Babytracht bis Größe 176. „Auch Handwerkskunst aus regionalem Zirbenholz bieten wir an“, sagt Moser, die in Bad Kleinkirchheim ihren Handwerksladen betreibt. Die Standler, so Moser, die seit fünf Jahren am St. Veiter Wiesenmarkt mit dabei ist, „sind wie eine kleine Familie“. Und auch von den Kunden ist sie begeistert: „Die Leute sind immer liab und lustig. Das macht den Wiesenmarkt aus und ich bin sehr gerne hier.“

