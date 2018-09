Facebook

Vier Euro kostet eine Fahrt in der „Waschtrommel“, die eigentlich „Rodeo“ heißt © Privat

Anderer Name, gleiches Feeling: In den 1980er- und 1990er-Jahren stand der St. Veiter Wiesenmarkt Kopf. Das gibt’s heuer auch wieder. Das „Rodeo“ kehrt in den Vergnügungspark zurück, als „Waschtrommel“. Warum überhaupt „Rodeo“, kann sein Besitzer Marco Kropf beantworten. „Den Namen Rodeo hatte das Karussell vom Hersteller bekommen, weil es im Westernlook lackiert war“, sagt der Schausteller aus Wildon in der Steiermark. Heute erinnert nur noch das Pferd in der Mitte des Fahrgeschäftes an dessen Wild-West-Vergangenheit.

