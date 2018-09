Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Qualm in den Zelten gehört der Vergangenheit an © Stadt St. Veit

1. Heuer darf am Wiesenmarkt in Zelten und Hallen erstmals nicht mehr geraucht werden. Was ist die gesetzliche Grundlage?

Die Adaptierung des Tabak- und Nichtraucherinnen bzw. Nichtraucherschutzgesetz im heurigen Mai. In diesem wird das Rauchverbot unter anderem auch auf „nicht ortsfeste Einrichtungen, insbesondere Festzelte“, ausgedehnt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.