Nachruf Trauer um die Wiesnlegende "Bubi" Prechtl

Hermann "Bubi" Prechtl in seinem Haus am Kreuzbergl © Simone Dragy

Der bekannte Kärntner Schausteller Hermann "Bubi" Prechtl ist am Montag im Alter von 69 Jahren nach langer schwerer Krankheit verstorben. Sein ganzes Leben drehte sich um das Autodrom-Geschäft. Jahrzehnte lang war er auch auf der Wiesn in St. Veit und Bleiburg vertreten. Er war auch ein Freund und Gönner der Kärntner Messen. In den letzten Jahren genoss er seine Freizeit mit seiner Familie in seinem Haus am Kreuzbergl. Am 5. Juni wird Prechtl um 11 Uhr auf dem Friedhof Klagenfurt - Annabichl zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. Ab 9 Uhr wird er in der Zeremonienhalle Annabichl aufgebahrt.

"Wir verlieren einen lieben Freund"

"Es ist ein großer Verlust. Er war ein verlässlicher Partner am St. Veiter Wiesenmarkt, bis vor wenigen Jahren saß er noch selbst bei seinem so geliebten Kinderautodrom. Wir verlieren einen lieben Freund unter den Schaustellern, eine gute Seele", sagt St. Veits Wiesenmarktreferent und Vizebürgermeister Rudi Egger.

"Prechtl war über 100 Jahre am Bleiburger Wiesenmarkt vertreten. Er war einer der großen Persönlichkeiten der Kärntner Schausteller-Szene. Er wird unvergesslich bleiben", sagt Bleiburgs Marktmeister Arthur Ottowitz.

"Ein ganz Großer aus der Kärntner Schaustellerfamilie ist mit 69 Jahren viel zu früh von uns gegangen", schreibt Christian Wallner von den Kärntner Messen auf Facebook. "Prechtl war eine Institution. Wir verlieren mit ihm einen guten Freund und Partner", sagt Joe Presslinger, Geschäftsführer des Villacher Kirchtags. Der Schausteller war über Jahrzehnte hinweg mit seinem Autodrom auch auf dem Brauchtumsfest in der Draustadt vertreten.

