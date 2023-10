Unbestimmten Grades verletzt wurden zwei Männer, die sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Launsdorf auf offener Straße in die Haare gerieten. Der Streit entbrannte zwischen einem 47-jährigen Mann aus St. Veit und einem 28-jährigen Mann aus dem Kosovo - Grund war ein Parkschaden.

Im Zuge des Streitgespräches kam es zu Handgreiflichkeiten, die auch ein Zeuge beobachtete. Dieser versuchte, die zwei Männer zu trennen, doch die Situation eskalierte. Die streitenden Männer verletzten sich gegenseitig. Beide wurden von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.