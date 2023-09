Am Sonntag, dem 24. September, überträgt der ORF österreichweit im Programm der Regionalradios von 10 bis 11 Uhr den Gottesdienst aus dem Gurker Dom. Dechant Gerhard Christoph Kalidz, Stiftspfarrer in Gurk und Provisor von St. Jakob ob Gurk und Zweinitz, wird die Messe gemeinsam mit Diakon Erwin Boff zelebrieren. Musikalisch mitgestaltet wird sie von der Familienmusik Aichern und einem Quartett der Bauernkapelle Isopp.

Stiftspfarrer Kalidz freut sich über die Live-Übertragung der Messe "aus dem großen, geschichtsträchtigen Dom zu Gurk, der nicht nur ein über die Grenzen Kärntens bekanntes Schatzhaus christlicher Kunst ist, sondern vor allem auch Wiege der Diözese". Er hoffe, so der Gurker Dechant und Stiftspfarrer, dass die besondere Atmosphäre dieses "beeindruckenden Sakralbaues" auch die Mitfeiernden via Radio berühre und sie gemeinsam mit der Pfarrgemeinde in Gurk "eine stimmungsvolle Messfeier im Zeichen der Eucharistie begehen".