Am Montag gegen 9 Uhr wollte ein 27-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk St. Veit/Glan in der Gemeinde Kappel am Krappfeld am Dach eines Einfamilienhauses die für eine Kurzbaustelle vorgesehenen Dachschutzblenden montieren. Als er damit beschäftigt war, blieb der Arbeiter an einer Schneenase hängen und stürzte von dem sieben Meter hohen Dach auf die darunterliegende Rasenfläche.

Der 27-Jährige war, während er seine Arbeit versah, alleine am Dach und nicht mit dem dafür vorgesehenen Gurt gesichert. Sein Arbeitskollege entdeckte ihn kurze Zeit später und alarmierte die Einsatzkräfte. Der schwerverletzte und ansprechbare Arbeiter wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt/WS geflogen.