Es ist einer der ältesten Berufe überhaupt, den Philipp Subosits in St. Veit ausübt. Denn schon in der Steinzeit war Pelz ein wichtiges Kleidungselement - Ötzi trug bei seiner Entdeckung in den Alpen eine Jacke, die helle und dunkle Fellstreifen kombinierte. Heute gibt es allerdings nicht mehr viele Menschen, die Pelze zu Kleidung verarbeiten. Subosits ist der letzte, noch aktive Kürschner Kärntens und hat jetzt den seit 35 Jahren bestehenden Betrieb offiziell von seinem Vater Peter Subosits übernommen.