Einen Einsatz wie jenen am Samstag hatte die Feuerwehr St. Veit an der Glan auch noch nicht erlebt. Um 19.15 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einem Brandmeldealarm in die Blumenhalle alarmiert. Als die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, fanden sie in der Halle eine Hochzeitsgesellschaft vor, wie die "Fire Veiter" auf ihrer Facebook-Seite schreiben.

Durch den Einsatz von Pyrotechnik war es in den Räumen, in denen die Feier stattfand, zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die dortigen Rauchmelder waren zwar abgeschaltet, jedoch sei Rauch in jene Räume vorgedrungen, in denen die Melder aktiv waren.

Der verrauchte Saal © FF St. Veit an der Glan

"Die Hochzeitsgesellschaft hat relativ gechillt reagiert und hat sich von der Feuerwehr nicht vom Feiern abhalten lassen", sagt Jürgen Sampl, Pressesprecher der FF St. Veit. Die Feuerwehr war mit zehn Kräften und zwei Tanklöschfahrzeugen angerückt. Die besagten Melder waren vom Hausmeister deaktiviert worden, der vor Ort war.