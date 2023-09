Bisher unbekannte Täter täuschten am Sonntag auf der Verkaufsplattform www.vinted.at vor, ein von einer 50-jährigen Frau aus St. Veit an der Glan inserierten Kleides kaufen zu wollen.

Über den Vintage-Chat sendet die Verkäuferin ihre E-Mail-Adresse an die Täter. In weiterer Folge bekam sie per Mail einen Phishing Link zur Bekanntgabe ihrer Bankdaten zugesandt. Im Glauben den Verkauf über diesen Link zu verifizieren überwies sie mehrere Tausend Euro auf ein unbekanntes Konto.