Er war die Sensation der vergangenen Snowboardsaison und schrieb mit seinem Premierensieg gleichzeitig Geschichte. Die Rede ist von Fabian Obmann. Der Kärntner Parallelboarder, der sich in seiner Jugend unentwegt mit einem Patellaspitzensyndrom, einer chronischen Verletzung am Knie, herumquälen musste, kürte sich beim Weltcupfinale in Berchtesgaden nach einem brillianten Finish zum Gesamtweltcupsieger und schnappte sich gleich noch die Disziplinenwertung im Parallelslalom.