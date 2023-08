Dienstag gegen 16.15 Uhr brannte in einem Einfamilienhaus in Liebenfels im Bezirk St. Veit an der Glan die Küche. Die 56-jährigen Hauseigentümerin sah das Feuer als sie mit ihrem Pkw nach Hause kam. Da drang bereits dichter schwarzer Rauch aus einem gekippten Fenster nach außen.

Sie alarmierte unverzüglich die Feuerwehr. Vier Feuerwehren rückten mit neun Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus. Die Brandursache ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt an einem 30 Jahre alten Kühlschrank zurückzuführen, heißt es seitens der Polizei.

Küche vernichtet

Aufgrund des Schwelbrands kam es zu massiven Rauchgas- und Rußniederschlägen im gesamten Wohnhaus. Die Küche wurde zur Gänze vernichtet. Personen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Unfall verhindert

Zu einer gefährlichen Situation kam es bei der Einsatzfahrt der Freiwilligen Feurwehr St. Veit an der Glan. Beim Fahrzeug TLFA1000 platze eine Bremsleitung. Der Kraftfahrer konnte zum Glück aber einen Unfall verhindern und die Mannschaft sicher bis zur Einsatzstelle bringen. Später musste das Fahrzeug aber abgeschleppt werden.