In einem Industriebetrieb in der Gemeinde Brückl kam es am Freitag zu einem geringfügigen Austritt von Chlorgas, der nach wenigen Minuten gestoppt wurde. Die Bezirkshauptmannschaft St. Veit betont, dass durch den Gasaustritt keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. Der Luftgütebereitschaftsdienst der Abteilung 8 des Amts der Kärntner Landesregierung habe die entsprechenden Kontrollmessungen vor Ort veranlasst, heißt es vom Landespressedienst.