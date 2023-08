Die Herzogstadt ist eine der wenigen Städte in Kärnten, die selbst als

Errichter von Wohnungen auftritt: Rund 1400 Gemeindewohnungen besitzt und verwaltet die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan derzeit. Bei Altmietverträgen von rund 470 Altbauwohnungen erfolgt gemäß Mietrechtsgesetz, aufgrund der vom Justizministerium verlautbarten Kategoriemietzinse, in regelmäßigen Zeitabständen eine Wertanpassung der seinerzeit vereinbarten Mindestmietzinse. Diese Mietzinse wurden in den vergangenen 15 Monaten dreimal um insgesamt mehr als 20 Prozent erhöht.

Mietzinserhöhung wird ausgesetzt

St. Veit zieht nun die Bremse: Die nächsten Anpassungen der Mieten werden erst per 1. Jänner 2024 beziehungsweise 1. Jänner 2025, jeweils gedeckelt mit 2,5 %, erfolgen. Die im Juli 2023 verlautbarte Mietzinserhöhung wird ausgesetzt.

Kulmer: "Wohnen ist unsere Verantwortung"

Je nach Kategorie liegen die Nettomietzinse bei gemeindeeigenen Altbauwohnungen in St. Veit zwischen 2,81 und 4,47 Euro pro Quadratmeter. Bürgermeister Martin Kulmer erklärt: "Die Einführung der Mietpreisbremse ist ein entscheidender Schritt, um unsere Mieterinnen und Mieter zu entlasten und St. Veit lebenswert und bezahlbar zu gestalten. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, und es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Mieten in vertretbaren Grenzen bleiben." Wohnungsreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli ergänzt: "Wir wollen verhindern, dass Wohnen zum Luxus wird und dass Menschen aus ihren vertrauten Wohnungen verdrängt werden."

Bürgermeister Martin Kulmer appelliert: "Wir hoffen, dass sich alle Vermieterinnen und Vermieter sich ein Beispiel an der Mietpreisbremse nehmen."