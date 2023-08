Seit dem Beginn der Ausstellung 2019 lockt die Veranstaltung "Schattseitner Funkeln" jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Ortschaft Oberhof in der Gemeinde Metnitz im Norden Kärntens. Neben den Neuheiten rund um die Goldschmiede-Kunstwerke aus eigener Herstellung präsentierte das Ehepaar Susanna und Werner Pejrimovsky heuer auch ihr neues Projekt: Mit der Troadkasten-Wirtschaft sollen nicht nur kulinarische Köstlichkeiten angeboten, sondern vor allem auch regionale Produzenten und Nahversorger gefördert werden.

"Neben der Goldschmiedekunst war das Kochen für meinen Mann Werner schon immer eine große Passion. Das frische Zubereiten von Mahlzeiten ist ihm eine Herzensangelegenheit, der er mit Freuden nachkommt. Diese Tatsache sowie das große Privileg, einen Troadkasten aus dem 16. Jahrhundert unser Eigen nennen zu dürfen, haben zur Idee geführt, ein kleines, feines Gasthaus mit regionalem Hintergedanken im Metnitztal zu etablieren. Es freut uns sehr, Anfang August die Troadkasten-Wirtschaft als Ergebnis präsentieren zu dürfen", erklärt Susanna Pejrimovsky-Hanousek ihr Projekt.

Susanna und Werner Pejrimovsky © KK/Privat

Im Ambiente eines traditionellen Troadkastens können Ruhesuchende und Liebhaber der feinen Küche nun kulinarische Köstlichkeiten aus der Region genießen und bei erlesenen Weinen die landschaftlichen Schönheiten Kärntens erleben.

Slow Food und Regionalität

"Ziel unserer Troadkasten-Wirtschaft ist es, den Slow-Food-Gedanken in seinem Ursprung auszuleben und dabei bewusst auf regionale Anbieter zurückzugreifen. Im Zuge dessen wird nicht nur die Umwelt durch kurze Transportwege geschont. Wir möchten auch lokale Produzenten fördern und deren wunderbare Erzeugnisse unseren Gästen anbieten. Die Qualität der Zutaten wird immer großgeschrieben", sagt Pejrimovsky-Hanousek.

Durch Kooperationen mit regionalen Versorgern wie Gucher Wild, Fischereibetrieb Payr, Hofkäserei Lassacher, Privatbrauerei Hirt, Fleischerei Seiser und dem Weingut Karnburg bietet die Speisekarte der Troadkasten-Wirtschaft eine abwechslungsreiche Auswahl. Von warmen Gerichten über kalte Jausenplatten bis hin zu Süßspeisen ist alles vertreten.

Werner Pejrimovsky © KK/Privat

Pejrimovsky hinter dem Küchentisch

Die Zubereitung der Speisen sowie deren Veredlung wird von Werner Pejrimovsky übernommen. Durch jahrelange Erfahrung sowie die Liebe zur Kochkunst sollen die Gäste stets verwöhnt werden. Die regelmäßige Präsenz von Gastköchen wie Haubenkoch Christian Petz aus Wien und weiteren namhaften österreichischen Köchen soll für reichlich Abwechslung im Angebot sorgen.

Neben den kulinarischen Feinheiten soll aber auch der Kunst stets ein Ort der Entfaltung geboten werden. "Unser Ziel ist es, Körper und Geist in Einklang zu bringen. So möchten wir bei der Troadkasten-Wirtschaft auch unseren Kunstwerken aus der Welt der Goldschmiedekunst einen Platz bieten. Interessierte Gäste sind immer dazu eingeladen, unsere ausgestellten Schmuckstücke zu besichtigen. Für die Zukunft planen wir auch Gastaustellungen. Wir würden uns beispielsweise sehr freuen, wenn unsere Tochter Anna-Elisa Exponate ihrer Goldschmiedearbeiten bei uns vorstellen würde", verrät Susanna Pejrimovsky-Hanousek.

Im Troadkasten werden regionale Produkte serviert © KK/privat

Lesungen und Kunst im Troadkasten

Zudem will das Juwelierpaar den bildenden Künsten und der Literatur eine Bühne zur Verfügung stellen. So finden in regelmäßigen Abständen Kunstausstellungen sowie Lesungen regionaler Schriftsteller im Ambiente des Troadkastens statt.

Geöffnet hat die Troadkasten-Wirtschaft in den Monaten April bis Oktober von Freitag bis Sonntag sowie gegen Voranmeldung auch an gewünschten Tagen. In den Wintermonaten wird das Angebot aufrechterhalten und in das Innere des Juwelierateliers der Familie Pejrimovsky verlegt, wobei das rustikale Innenleben des Troadkastens durch gedeckte Dinner ersetzt wird.