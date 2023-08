Rätselraten um Südbahnsperre

Wie die Feuerwehr Micheldorf gestern mitteilte, musste die Südbahnstrecke gesperrt werden. Die Gleise wurden teilweise unterspült und können nicht mehr befahren werden. Anfragen bei den Bundesbahnen blieben seit Sonntagnachmittag unbeantwortet. Auch das Land Kärnten hat bisher keine näheren Informationen erhalten.

Die Glan bereitet weiter Sorgen

Der Pegelstand der Glan ist weiter enorm hoch und geht auch nur langsam zurück. Rad- und Gehwege bleiben weiter gesperrt. Es ist Gefahr in Verzug. Rund um die Glan müssen weiterhin Keller ausgepumpt und Sandsäcke verlegt werden. Die Feuerwehr behält die Situation schlecht. "In den Überflutungsbereichen entlang der Glan herrscht absolute Lebensgefahr!", heißt es von der St. Veiter Feuerwehr.

Die St. Veiter Ortschaft Glandorf über Maria Saal bis Richtung Klagenfurt steht unter Beobachtung © FF St. Veit

Die Häuser entlang der Glan müssen geschützt werden © FF St. Veit

Mure nahm ein Haus mit

In der Ortschaft Rottenstein in der Gemeinde Ferlach wurden schon am Sonntagabend Personen aus gefährdeten Häusern evakuiert. Diese Entscheidung könnte Leben gerettet haben. Am Montagmorgen rauschte eine Mure vom Hang hinab und riss die Hälfte eines Einfamilienhauses mit.

© Privat

Park musste gesperrt werden

Ein Verkehrsteilnehmer erstattete am Sonntag gegen 19 Uhr Anzeige bei der Polizei, da er in der Obermühlbacher Straße in St. Veit im Bereich des Ortsendes eine starke Unterspülung der Straße bemerkte und die Gefahr eines Hangrutsches sah. Die Beamten stellten fest, dass bereits größere Bereiche des Banketts der Obermühlbacher Straße entlang der Hangseite in Richtung des darunterliegenden Vitusparks stark unterspült sowie teilweise weggebrochen waren.

Die Straße wurde für alle Fahrzeuge in beide Richtungen gesperrt sowie zehn Bewohner der Häuser im örtlichen Nahbereich evakuiert. Die Zugangsbereiche zum Vituspark und die in diesem Bereich befindlichen Wandersteige wurden ebenfalls gesperrt.

Erstes Todesopfer

In der Nähe der Herzogstadt musste am Sonntag das erste Todesopfer der Hochwasserkatastrophe beklagt werden. Ein Mann aus dem Bezirk St. Veit war am gesperrten Glanradweg zwischen Raggasaal und Karnburg unterwegs gewesen, als er vom Wasser in den Fluss gerissen wurde. Nach einer Suchaktion wurde er im Bereich Karnburg leblos im Wasser treibend gesichtet und von der Wasserrettung Krumpendorf geborgen. Der Mann verstarb im Klinikum Klagenfurt.