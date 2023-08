Aufgrund eines Murenabganges ist die öffentliche Zufahrt zur Burg Taggenbrunn von Goggerwenig aus gesperrt. Für Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren Launsdorf und Thalsdorf mit acht Mann vor Ort. Am Christophberg bei St. Filippen brach ein Stück der Straße seitlich weg. 30 bis 50 Personen sind dadurch abgeschnitten, in zwei bis drei Tagen könne die Straße wieder befahrbar sein, informierte der Brückler Bürgermeister Harald Tellian. Häuser seien nicht gefährdet. Auch bereitete in St. Filippen das Rote Kreuz zu diesem Zeitpunkt Evakuierungen vor, von rund 30 bis 50 Menschen war die Rede.