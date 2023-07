Aus dem Humanomedzentrum wurde am Donnerstag in der Früh ein Patient als abgängig gemeldet. Ein Einsatzstab wurde installiert, der die Suchaktion durchführte. Beteiligt war die Polizei Althofen, die Feuerwehr Althofen, die Bergrettung Hemmaland und die Bergrettung Klagenfurt. Der Patient war noch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zentrum gesehen worden.